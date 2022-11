Estalló Wilson Morelo: fuertes palabras por goleada de Santa Fe

De ser líder del grupo A y soñar con la final, a ser humillado y tener la tercera opción en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022. En Independiente Santa Fe se pasan días difíciles y solo ganarle el clásico a Millonarios podría traer paz.



El cardenal cayó goleado 5-1 en su visita al Deportivo Pereira en la fecha 5 del cuadrangular A y su afición está enojada y avergonzada; además, siente que la ilusión se acabó a partir de que Alfredo Arias anunció que dirigirá a Peñarol de Uruguay en 2023.



Luego de la dolorosa derrota albirroja, el técnico Alfredo Arias y el presidente Eduardo Méndez fueron los únicos que se manifestaron y dieron declaraciones.



Así, apareció Wilson Morelo y reaccionó con fuertes palabras, una disculpa a la afición y una promesa de cara al último partido del grupo A, en el que enfrentará a Millonarios en un clásico decisivo.



Morelo decidió salir “a dar la cara como uno de los referentes” del equipo. Así, en sus redes sociales publicó un mensaje contundente, pues “alguien tenía que decir algo”. El goleador pidió perdón, y agregó: “lo que pasó ayer no puede pasar; se puede perder, pero no de la manera en que se perdió”.



“Es una vergüenza total. Ayer irrespetamos nuestro escudo, nuestra historia; perdón a todas esas personas que hicieron lo imposible por ir a Pereira, también a los que lo vieron por TV, pero en especial a ellos me imagino ese viaje de regreso”, sostuvo Wilson David.



El mensaje de Morelo continuó y llegó una promesa a la afición: “Nuestra historia, nuestro escudo, nos está hablando y llamando nuevamente a nuestra SANTA FE. Ayer fue uno de los días más duro en mi vida en lo deportivo, se los prometo que esta última fecha ante nuestro clásico (rival) lo vamos a dar todo de la mano de Dios, por nosotros, por nuestras familias y por ustedes”.