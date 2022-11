Cuentas de Millonarios, Pereira y Santa Fe para jugar final de Liga II

¿Habrá finalista bogotano en el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022? ¿Pereira dará la sorpresa? ¿Qué puede pasar en la última fecha?



Misterio y emoción hasta el final, entre Millonarios, Deportivo Pereira y Santa Fe. Este domingo, en la 5ª jornada, el embajador venció a Junior y recuperó el liderato; mientras que Pereira humilló a Santa Fe, pasó a ser segundo y dejó al cardenal en el tercer lugar.



Mientras tanto, Junior de Barranquilla fue un simple testigo del cuadrangular, pues solo suma un punto en cinco partidos.



Lo cierto es que para la última fecha, solo Millonarios depende de sí mismo.



Estas son las cuentas de los tres equipos que aspiran a ser finalistas por el grupo A:



- Millonarios: gana y es finalista. Si empata, necesita que Junior sume en Barranquilla contra Pereira. La derrota lo eliminará.



- Pereira: está obligado a ganarle a Junior en el Metropolitano, y luego esperar que no gane o Millonarios (empate o triunfo de Santa Fe). No le sirve empatar y mucho menos perder.



- Santa Fe: tiene que ganarle a Millonarios, superando sus fantasmas y decadencia. Además de sumar los tres puntos en el clásico, debe esperar que Pereira no gane en Barranquilla. El empate, o claramente la derrota, lo dejarán sin final.