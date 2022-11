Alfredo Arias reaccionó a la goleada de Santa Fe: declaraciones del DT

La goleada que sufrió Independiente Santa Fe este domingo en su visita a Pereira, en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga II, no hace que Alfredo Arias deje de pensar con optimismo y se ilusione con clasificar a la final del campeonato.



El técnico uruguayo explicó el 5-1 de los matecañas: “Nos pasó todo lo que uno no quiere que le pase en algún partido. El rival estuvo muy bien, recibimos muy rápido el gol y cometimos errores aparte de las virtudes de los delanteros del rival. Perdimos los duelos constantemente con esos dos jugadores y en esta instancia yo creo que veníamos mejor que nunca, porque estamos jugando mejor con un equipo sólido y fuerte, llevábamos seis partidos sin perder, pero hoy no sirvió de nada todo eso si se pierde”.



Arias se acordó de los hinchas albirrojos y lamentó que los acompañaran a Pereira “y nosotros justo fallamos”.



Sin embargo, les pidió que vayan a apoyar al clásico contra Millonarios, en la fecha 6 del grupo A de la Liga BetPlay II.



“El hincha sabe cuándo tiene que ir. Yo creo que saben que tienen que ir. Pasara lo que pasara en este partido, sabíamos que teníamos que ir a ganar el miércoles y vamos a hacerlo. Va a ser parejo como todos los de este semestre, pero confío que estos muchachos se levanten de una derrota dura y corrijamos los errores. La gente sabe que tiene que ir”, apuntó Arias.



Al DT uruguayo le preguntaron si su anuncio de que se irá a Peñarol al finalizar el campeonato, había afectado a su equipo. Arias fue contundente: “Es una pregunta que la verdad no merece respuesta. Al menos que alguien no entienda de fútbol, los jugadores no dependen de si se hace un anuncio o no, ni los rivales juegan mejor o no. Los partidos de fútbol se ganan jugando, a veces le damos demasiada importancia a cosas que no influyen. Pudo haber influido en mi decisión es que compliqué al presidente y que yo tuve que salir a aclarar cosas que hubiera querido hacer cuando terminara el campeonato. No tiene nada que ver con lo que pasó hoy”.