Presidente de Patriotas lamentó decisión arbitral tras invasión

Patriotas y Deportivo Pereira jugaron en el cierre de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2024-I, pero cuando el juego iba en el minuto 63, inmediatamente que los matecañas marcaran el 0-2 en La Independencia de Tunja, el partido tuvo que ser suspendido tras una invasión de hinchas del equipo boyacense.

Los aficionados de Patriotas continuaron insultando a jugadores y aunque la Policía intentó desalojarlos del estadio, el partido no pudo continuar, pues había presencia de seguidores del Pereira, así que tenían que garantizar también su seguridad.



El partido estuvo más de media hora suspendido y el árbitro Jhon Hinestroza tuvo que acabar el partido por falta de garantías.



Ante esa situación, el presidente de Patriotas, principal afectado por esas incidencias, dejó claro en una entrevista con ‘Primer Toque’ de Win Sports que se vio sorprendido por la decisión del juez Hinestroza y que no le dio ninguna razón para acabarlo de esa forma.



“Es sorprendente la decisión que tomó el señor Hinestroza manifestando la existencia de falta de garantías porque me parece que garantías hubo todo el tiempo en el estadio”, dijo inicialmente César Guzmán.



Además, agregó: “eran 15 o 20 muchachos que estaban protestando, uno de ellos intentó ingresar al campo y fue de manera oportuna intervenido por el personal de logística junto a la Policía”.



De igual manera, el dirigente explicó que por parte del Pereira no se sentían cómodos y expresaron que no querían seguir jugando, pero confiaba en el que el árbitro continuara el juego porque fue el pedido previo, pero al final la decisión fue acabar el juego.



“Me sentí engañado por Hinestroza. Me pidió que le dijera a mis futbolistas que ingresen al camerino y en 20 minutos el encuentro continuaría. Cuando hago lo propio a los 10 el señor sin una situación diferente da por terminado el encuentro. Me pregunto por qué las decisiones son diferentes para unos equipos y para otros no”, finalizó Guzmán.



Lo cierto, es que, tras esta derrota de Patriotas, el equipo que dirige Harold Rivera llegó su tercer juego sin sumar y el descenso está latente, pues parece difícil la tarea de salir de esos últimos lugares.