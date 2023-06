Nacional tomaría medidas por lo sucedido con Autuori en la final

Atlético Nacional se enfrentó a Millonarios en El Campín en la gran final vuelta y pese a ir ganando desde el primer tiempo, el embajador logró empatar y terminaron decidiendo el campeón en los penaltis, siendo el local el campeón.

Sin embargo, después del empate de Millonarios todo fue confusión en Nacional, pues sobre el final del compromiso, Paulo Autuori empezó a mover el banco de suplentes para ingresar a Jhon Duque y Jarlan Barrera, pero antes de que el cuarto juez autorizada los cambios, Yerson Candelo, Dorlan Pabón y Danovis Banguero se vieron discutiendo las decisiones del técnico.



Al parecer las decisiones de Autuori era sacar a Sebastián Gómez y Jefferson Duque, pero los referentes del equipo evitaron que eso sucediera y desautorizaron las órdenes del técnico, quien no tuvo de otra que hacer caso.





Luego del incidente, en conferencia de prensa Autuori afirmó que no fue culpa de él lo que ocurrió y evitó hablar del tema, dejando en el aire un posible problema dentro del campo.



Con respecto a esta situación que se vivió en Nacional, el presidente del club, Mauricio Navarro, dialogó con El Tiempo y enfatizó en que están concentrados en el reto de Copa Libertadores, pero que analizará el incidente con los cambios y hablará con los implicados para tener todas las versiones.



“La junta directiva sigue apoyando el proceso del técnico. Analizaremos lo sucedido y tomaremos las medidas necesarias. Esto no acaba, nos debe fortalecer aún más. Aún no tengo toda la versión completa y por ahora, la mente está puesta en Patronato y en el futuro del equipo”, mencionó Mauricio Navarro.



Por ahora, no hay una información oficial con respecto a lo sucedido, pero habrá que esperar si en los próximos días, luego del juego contra Patronato por Libertadores se conozcan detalles claros sobre esa posible manipulación de cambios por parte de los futbolistas.