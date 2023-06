'Por sobrado': Carlos Antonio Vélez le cantó la tabla a Jarlan Barrera

Millonarios se coronó campeón de Liga BetPlay I-2023 en una sufrida definición por penaltis ante Atlético Nacional. El arquero Álvaro Montero, quien no tuvo mucho trabajo en los 90', se puso la capa de héroe y atajó dos cobros que le permitieron llevarse el esquivo trofeo.



A propósito del gran semestre que firmó el equipo de Alberto Gamero y de los pecados que cometió Paulo Autuori con el verdolaga, el periodista Carlos Antonio Vélez dejó su análisis en Twitter. Lanzó una ácida crítica a Jarlan Barrera, quien dilapidó un cobro que pudo cambiar la historia.

"Y dónde está el Piloto? (Autori) El espectáculo de los cambios no se lo merece Nacional. Una falta de mando total", cuestionó Vélez sobre los minutos finales del partido en el que los cambios del técnico no fueron aprobados por los jugadores. Al final, Yerson Candelo y Dorlan Pabón fueron determinantes en quién salía y quién entraba.



"Metió a Barrera para que hiciera una sola cosa... marcar desde el punto penal y por sobrado la regaló", continuó el periodista sobre el título que Nacional dejó escapar después de ir ganando con gol de Jefferson Duque. "Fue campeón 40 minutos pero al final se equivocaron y era tan pareja la serie que solo los errores marcarían la diferencia y en ese rubro Nacional dio ventajas".



Para Millonarios solo tuvo palabras de elogio y de reconocimiento a un proceso de tres años de la mano de Gamero: "Es el premio a un proyecto. El Millonarios de la fantasía y el del gran juego no lo pudo ganar. La historia le debía a Gamero, gestor de un equipo de autor, lo que hoy logró".



Y agregó que "Este modelo 2023 no tenía tanta fantasía pero supo superar sus propios problemas y sumó una estrella más". Vélez mencionó que "El nuevo Millos reivindicó al Millos de los dos años anteriores que merecía más pero no ganó".