¿Relación rota entre Autuori y jugadores? Polémica por cambios

Atlético Nacional comenzó ganando en El Campín a Millonarios en el primer tiempo, pero luego en el complemento el embajador logró empatar y los verdolagas cambiaron por completo, pues se vieron un poco superados por el local. Además, los cambios en la visita en los últimos minutos generaron confusión y polémica por la no coordinación entre cuerpo técnico y futbolistas.

Desde el minuto 80 y hasta el tiempo de adición, se vio públicamente cómo futbolistas de Atlético Nacional como Dorlan Pabón, Danovis Banguero, entre otros, se acercaban al técnico Paulo Autuori para darle indicaciones, pues el goleador Jefferson Duque iba a salir y los futbolistas le impidieron el cambio.



Sin embargo, el mal ambiente no terminó allí y cuando iba a ingresar Jarlan Barrera junto a Jhon Duque para que aportaran en la definición por penaltis, los jugadores volvieron a acercársele a Autuori para decirle que no fuera a sacar a Sebastián Gómez.



Estas decisiones desataron polémica y bastante confusión, pues no se sabía con exactitud cuáles eran las órdenes exactas de quién salía y quien entraba.



Insólito momento en la final del fútbol colombiano, Millonarios-Nacional. Pablo Autuori, DT de Nacional, ordena cambios al final del partido.



Yerson Candelo y Dorlan Pabón se acercan al DT y desautorizan los cambios en dos ocasiones.



Dorlan termina botando su penal y también… pic.twitter.com/YHhjQrAZc8 — Juez Central (@Juezcentral) June 25, 2023



Paulo Autuori se calentó en rueda de prensa: negó problemas con los cambios



Luego de finalizado el partido, a la conferencia de prensa asistió el técnico Autuori para hablar de la final perdida frente a Millonarios, pero la duda de los periodistas fue la misma y fue lo que verdaderamente sucedió con la confusión en las sustituciones y órdenes de algunos referentes.



El técnico se enojó bastante con ese tema y dejó en el aire si en verdad hubo un choque con algunos por la decisión de los cambios.



“Esta confusión tiene que preguntársela a otras personas, no fue mía porque estaba claro qué íbamos a hacer. No puedo hablar porque no soy el responsable”, dijo inicialmente.



Además, volvió a responder y agregó: “no sé qué pasó, yo no puedo hablar. No hay nada sucio en eso y no me gusta oír eso. Que hubo un error grave, no sé decir quién, pero mío no fue. La idea de quién iba a salir ya estaba clara y anotada. El tema es para otros y no puedo permitir eso. Conmigo no fue”.



Por ahora, queda en una incertidumbre total sobre las decisiones reales de Autuori y si los jugadores le manejaron los cambios, pero lo cierto es que en el campo quedaron expuestos y referentes como Dorlan Pabón, Danovis Banguero y Jarlan Barrera terminaron fallando los penaltis.