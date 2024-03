¿Hubo o no 'apretón' a plantilla y DT de Millonarios? Responde Camacho

Todo lo curan las victorias y ahí está sembrada la ilusión de Millonarios, que recuperó la memoria ganadora nada menos que en el clásico contra Santa Fe, en el que remontó y se impuso por 3-1 con autoridad y ganas.

Más de 30 mil personas en El Campín presenciaron esa anhelada recuperación que se hizo esperar por siete jornadas y que es un capital enorme de cara a la recta final de la Liga Betplay I 2024 y, más que nada, a la Copa Libertadores, en la que el próximo martes estará debutando contra el gigante Flamengo.



"El equipo recupera la confianza, el estímulo, gana el prestigio perdido y vuelve a ser el Millonarios que todos queremos ver. Ayuda a enfrentar con más seguridad para ganarles a los brasileños, aquí en Bogotá tenemos ventaja", celebró el presidente del club, Enrique Camacho.



Sin embargo, esa felicidad estuvo precedida de un rumor que alteró los ánimos antes del clásico y que fue una pregunta inevitable para el dirigente después de la victoria: ¿hubo o no un apretón a la plantilla y al propio entrenador Alberto Gamero?



La versión del periodista César Augusto Londoño era perentoria: “el clásico bogotano podría ocasionar barrida en Millonarios si pierde. La inconformidad ante los malos resultados provocaría la salida de varios jugadores, incluidos algunos recién renovados. La directiva ve muy cómodos a varios del plantel. Ni Gamero está asegurado”, dijo en sus redes sociales.



Camacho contradijo la versión y dijo que lo que se habla no pasa por las amenazas sino por la exigencia propia de un equipo grande como el azul: “No, realmente en esto no se trata de regañar. Se trata de hacer que la gente reflexione que hemos cometido errores, que hemos jugado mal en algunas ocasiones y que cada uno de nosotros tiene que recuperarse", afirmó.



"Pero lo que siempre les he dicho: ‘Ustedes han sido un equipo que ha quedado campeón en varias oportunidades, son casi que los mismos. ¿Cómo ahora vamos a estar perdiendo partidos seguidos? Tienen que recuperar ese espíritu guerrero que debe tener Millonarios, ese amor por la camiseta y sentirse que son los más grandes y así es que uno triunfa'”, añadió el presidente del azul.





A su turno, el capitán David Mackalister Silva también descartó esa supuesta amenaza de despido a los jugadores y hasta a Gamero.



“En persona no he tenido la oportunidad de hablar con ningún directivo. Los directivos sí se han acercado al campo de entrenamiento, pero siempre con la mejor disposición y siempre ratificando el respaldo en cabeza del profe (Gamero) y a todos los jugadores", aseguró.



"Estas son cosas externas cuando en Millonarios no van las cosas bien, para nadie es un secreto todo lo que pasa cuando las cosas no van bien, pero hay que tener tranquilidad, hacernos fuertes dentro del grupo (…) De momento es darle importancia a la importante que en este momento es Fortaleza (el próximo partido el sábado 30 de marzo a las 8:30 P.M.)”, concluyó.