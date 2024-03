Alberto Gamero tras el triunfo: ‘Era clave sumar ante Santa Fe’

Millonarios se quedó con el clásico capitalino ante Santa Fe este miércoles en un duelo en donde el equipo Embajador comenzó perdiendo y terminó remontando de gran manera.



Pues bien, tras la victoria en El Campín, Alberto Gamero, compareció ante los medios de comunicación y rescató la importancia de los tres puntos en este encuentro y la labor de su equipo en todas las partes del campo.

“Era el diseño que tenía Santa Fe. Ellos tienen esa estructura. Queríamos igualarlos con un esquema y cuando vimos la alineación había la posibilidad de volver a los cuatro volantes, pero el partido en el trámite no dio para eso porque no fue un juego de tanta posesión sino de juego más largo. Cuando pasamos al esquema de cuatro sufrimos por el juego vertical de ellos”, comentó de inicio sobre el juego



Y agregó: “Fue un partido de carácter, de jerarquía, de hombría, Jugamos contra un gran equipo. Millonarios se portó como un gran equipo. Contrarrestamos el juego aéreo. Las lesiones siempre ocurren en los partidos importantes, esperemos que Arias esté, pero el trabajo de Vanegas fue bueno. Antes tendremos a Fortaleza, que será un duelo duro y allí pondremos una nómina importante, aunque algunos no estarán para que estén al 100% ante Flamengo”.



Sobre el cambio de mentalidad para ganar este juego, Gamero dijo: “Nosotros hemos perdido partidos que no merecíamos perder. Les he dicho a mis jugadores que hemos disputado partidos mejores que este y hemos perdido. Estuve sorprendido por el estadio lleno pese a esta campaña. Hay que seguir con ese orgullo hacia los hinchas. Creemos en lo que tenemos, en lo que ha hecho. No se puede borrar lo que se ha hecho antes pese a la mala racha. El equipo estaba herido, ellos cambiaron muchas cosas y la tranquilidad es que se le ganó a un equipo como Santa Fe”



Sobre el cambio de esquema tras la lesion de Jorge Arias señaló: “Cuando se lesionó Arias se me vino a la cabeza dos cosas, o me meto o voy por el partido. Por eso se decidió la entrada de Daniel Ruiz. Cuando entro él y se juntó con Macalister, fuimos un poco mejor en el balón. Arias hay que mirar, yo creo que tendrá una carga y lo de Giordana no es nada grave, puro cansancio”.



Por su parte, dio detalles de quién está cerca para volver ante Flamengo: “El más cercano es Castro, veremos el reacondicionamiento de él y cómo evoluciona. Lo de Paredes y Banguero no y los de post operatorio. Los que jugaron hoy es carga”.



Finalmente, habló del próximo juego que será ante Fortaleza: “Hoy sumar era clave y el sábado es un duelo contra un duro rival, que merece estar en la A y diseñaremos una plantilla mixta y competitiva. Queremos acercarnos al grupo de los ocho y hay una camada de jugadores que quiere seguir sumando y que no tiene margen de error”.