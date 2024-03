A tener en cuenta hincha embajador: próximos encuentros de Millos

Millonarios revivió en esta Liga BetPlay Dimayor, luego que los embajadores finalmente regresaran a la victoria tras 8 encuentros sin conseguirlo, y qué manera que ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino, lo que dejó al conjunto de Alberto Gamero noveno con 16 puntos (dos menos que el DIM), y aún cuenta con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

Sin embargo, el calendario del conjunto albiazul no será para nada fácil, ya que ahora tendrá que tener en cuenta la finalización del primer semestre, y el inicio de la Copa Libertadores donde deberá afrontar un duro grupo junto con Flamengo, Bolívar y Palestino.

Estos son los próximos encuentros confirmados que tiene el equipo de Alberto Gamero.

Calendario de Millonarios



Liga BetPlay - Fecha 14

Fortaleza CEIF vs. Millonarios - 8:30 p.m. (30 de abril)



Copa Libertadores - Fecha 1

Millonarios vs. Flamengo - 5:00 p.m. (2 de abril)



Copa Libertadores - Fecha 2

Bolívar vs. Millonarios - 5:00 p.m. (11 de abril)



Liga BetPlay - Fecha 16

Deportivo Pasto vs. Millonarios - 6:20 p.m. (14 de abril)



Liga BetPlay - Fecha 17

Millonarios vs. Junior - 6:10 p.m. (17 de abril)



Liga BetPlay - Fecha 18

Deportivo Pereira vs. Millonarios - 4:00 p.m. (20 de abril)