¿Deportivo Cali perdería reconocimiento y sufriría fuga de jugadores?

La crisis del Deportivo Cali no es de hoy, pero sí que está pagando ahora las peores consecuencias. Y la solución no es ni mucho menos sencilla.

Este martes, los jugadores se negaron a entrenarse para obligar al pago del amenos uno de los dos y meses y medio que llevan sin cobrar sus salarios, lo que acabó en una tensa reunión con el presidente Luis Fernando mena, quien al final de a tarde anunció acuerdos para conjurar la crisis, ya que el equipo no tenía jugadores del primer equipo para enfrentar a Boyacá Chicó este miércoles, en el cierre de la ronda todos contra todos de la Liga Betplay I 2023.



Pero el problema tiene más fondo: habrán pagado un mes, que era la exigencia pero todavía deben unas tres quincenas y, por más que Pinto y los suyos salgan a la cancha este miércoles, el lío de fondo no se resolverá y la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo, requisito que entrega el Ministerio de Deporte y que es necesario para participar en competencias oficiales, está en riesgo.



Así lo explicó Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, la Asociación de Futbolistas, quien anunció que habrá piedad de parte el Gobierno, pero eso puede ser contraproducente a largo plazo: "Los dos meses de atraso son para iniciar el proceso de suspensión del reconocimiento deportivo, artículo octavo Ley 1445 2011. Pero el Ministerio ya dijo que iban a ayudar y eso lo convierte en responsable porque debe verificar que el club tenga un patrimonio líquido para cumplir obligaciones y no han pagado DIAN, están atrasados en los premios después de ser campeones, pero acá cada club hace lo que quiere. El señor Mena recibe una situación muy deteriorada pero es el representante legal y debe responder".



El último ejemplo con un un club profesional es reciente: "Eso ya pasó con Cúcuta, no cumplió, perdió el reconocimiento porque no cumplió el acuerdo d reorganización ante la Superintendencia, pero apareció el capital, está pagando y ahí está. Si cumple no hay inconveniente. Es que están debiendo casi 25 millones de dólares lo que están debiendo. ¿ A dónde fue a parar todo el dinero?", dijo el abogado.



¿Habrá fuga de jugadores? Ya se irán tres...



González Puche puso el acento en otra situación grave: si los clubes no cumplen sus contratos, como es el caso del Cali, se expone a perder a sus estrellas.



"Los jugadores son trabajadores, si no le pagan el contrato después de un mes, que es su mínimo vital, usted laboralmente, conforme al código sustantivo del trabajo, su contrato termina por justa causa y usted queda con sus derechos deportivos. No serán los primeros ni los últimos jugadores que lo hagan", dijo González.



De hecho ya hay jugadores que notificaron su salida: "Mantilla y otros tres jugadores han hecho su proceso conforme al reglamento del Estatuto del jugador, en el artículo 56. El club que adeuda más de 30 días debe ser sancionado por Dimayor y FCF y hay deuda con futbolistas, empleados".



El plan de emergencia de los juveniles tendría otra complicación: "Podrían jugar con juveniles pero eso atenta contra la integridad deportiva porque Cali enfrentó con titulares otros partidos y no es igual usar al titular que al Sub 20, esa ventaja competitiva en la definición de esta ronda todos contra todos debería evitarla la Dimayor".