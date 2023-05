¿Hay plata o no? Deportivo Cali se pronunció sobre pago de salarios

Deportivo Cali terminará la temporada de Liga BetPlay 2023-I este miércoles 17 de mayo contra Boyacá Chicó y pese a que el conjunto azucarero tuvo chances de clasificar hasta la penúltima jornada, los futbolistas decidieron hacer un parón en símbolo de protestas por no pagos.

La institución azucarera no tiene un buen presente económico y tiene una deuda en planteles masculino y femenino, aunque la crisis resalta más en el equipo principal, pues los jugadores podrían presentar a jugar contra Chicó, por lo que obligaría al azucarero a jugar con juveniles o perder los puntos por no presentarse.



Sin embargo, en busca de las soluciones a las cinco quincenas que les deben a los del plantel masculino, las directivas tuvieron una reunión para dar solución a dicho problema, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo y el club emitió un comunicado especificando en pocas palabras que no hay dinero para responderles a los y las futbolistas.



“Se llevó a cabo una reunión con el Comité Ejecutivo, cuerpo técnico, jugadores y jugadoras, llegando a las siguientes consideraciones: se reconoce al grupo de jugadores, jugadoras y cuerpo técnico el esfuerzo, dedicación y compromiso resaltando la buena disposición en un espacio de construcción y diálogo.



Además agregó: “La institución trabaja constantemente en la búsqueda de los recursos que permitan cumplir con las obligaciones pendientes que retribuya el compromiso con nuestros trabajadores”, finaliza el comunicado.