A Gamero le salió, a González no: ¿minimizó la victoria de B. Chicó?

Independiente Medellín tiene este miércoles el partido de vuelta de la fase tres de Copa Libertadores, en el Atanasio Girardot y contra Magallanes de Chile. La llave está 1-1.

Resulta más que comprensible que el técnico David González reservara a sus titulares habituales para un compromiso que supone el ingreso a la fase de grupos, mérito que se premia con la nada despreciable suma de 3 millones de dólares.



Pero mientras su colega Alberto Gamero logró sacarle un empate 0-0 a Atlético Nacional con esa fórmula del equipo suplente, a González no le salió y cayó 2-0 contra Boyacá Chicó.



Para el estratega, el resultado no está acorde con lo que pasó en el campo: “creo que por gran parte del partido competimos, aunque nos faltó más profundidad, un poco de crear por lo menos algunas opciones de gol que recién en los últimos diez minutos de partido fue donde generamos algunas opciones".



El rival, según él, hizo pocos méritos: "Pero al mismo tiempo Chicó tampoco nos generó, aparte de los dos goles que vienen de manera muy parecida con pelotas que perdemos en la mitad y nos agarran mal parados. De ahí en adelante me parece que ellos no tuvieron ninguna otra opción de gol. Obviamente el resultado habla de que no competimos de la mejor manera, pero el equipo compitió, lastimosamente los goles que nos hicieron fueron muy parecidos y muy evitables".



El marcador más justo era otro: "De ahí en adelante hubiera sido un partido que de haber terminado cero a cero hubiera sido un marcador justo”, dijo González. Lástima que el fútbol conozca tan poco de justicia..