¿Se irá Agustín Julio de Santa Fe? Aclaran versión de supuesto adiós

Santa Fe goleó 5-0 a Atlético Huila, volvió al grupo de lo ocho mejores de la Liga Betplay I 2023 y tiene todo a su favor para clasificarse a los cuadrangulares. ¿Por qué buscarle problemas?

El equipo 'cardenal' viene de la difícil salida de Harold Rivera, el interinato de Gerardo Bedoya y un panorama difícil que se despejó gracias a la citada goleada. Pero un detalle llamó la atención: Agustín Julio, tradicionalmente delegado del equipo y habitual en el banquillo, no apareció.



En la transmisión de Win Sports se dijo que exarquero no continuaría en el cargo de gerente deportivo y en redes sociales se armaron agrias discusiones sobre su responsabilidad en los malos resultados de anteriores administraciones y hasta de su rango de histórico del club.



Sin embargo, se pudo confirmar que Julio seguirá en su cargo con normalidad y que este domingo sí estuo en el estadio pero en uno de los palcos..



Desde el club descartaron su salida y en cambio aseguraron que trabaja intensamente en la tarea, no menor, de encontrar un técnico en propiedad tras el interinato a Gerardo Bedoya, con quien, dicho sea de paso, no hay ninguna diferencia.



“Esto se dio de la noche a la mañana. Eduardo Méndez me dijo que entrenara estos partidos y le dije que no podía rechazar la oportunidad. No estoy pensando en seguir acá, Dios lo pone a uno en el lugar que él quiere. Estoy disfrutando de los partidos que me manifestaron”, dijo el propio Bedoya sobre su regreso al banquillo.

Santa Fe se decantaría por Santiago Escobar como próximo entrenador, aunque también suenan los nombres de Hernán Torres y Leonel Álvarez.