Bueno, malo y feo fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I: todo quedó abierto

Terminó la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I y con el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Huila, se dio por cerrada la jornada que dejó varios equipos aún con posibilidades de clasificar en los últimos duelos de fase regular.

Los equipos que valoraron esta fecha fue La Equidad que triunfó contra Bucaramanga y Junior cedió un importante terreno que lo dejó por fuera de los ocho en esta penúltima jornada.



Con lo bueno, lo malo y feo de la fecha 19, FUTBOLRED hace un repaso de lo que sucedió en esta decisiva jornada, donde todo quedó abierto para que siete equipos luchen por tan solo cuatro cupos disponibles.



Lo bueno:



Goleada de Santa Fe: el equipo cardenal tuvo como novedad el estreno de Gerardo Bedoya como técnico interino y no desentonó su debut, pues lograron ganar y golear a su gusto Atlético Huila 5-0 que lo deja en los ocho con 26 puntos y con grandes opciones de clasificar a cuadrangulares en fecha 20 frente a Once Caldas.



Respira el Medellín: el poderoso fue otro de los que logró quedarse con tres puntos de oro frente al Deportivo Pasto en un duelo directo por la clasificación. Llegaron a 26 puntos y solo les queda ganar para entrar a la fiesta.



La Equidad revivió: luego de darse ya casi eliminado hace algunas fechas, matemáticamente los aseguradores seguían con posibilidades y tras los resultados que jugaron a su favor y su importante victoria contra Bucaramanga que lo deja con 25 puntos.



Águilas volvió a volar: los dirigidos por Lucas González lograron de nuevo ganar en Liga y después de un leve descanso en resultados, los de Rionegro vencieron a Envigado de visitante, acabando dos fechas sin ganar. Además, llegaron a 36 puntos para seguir soñando con el punto invisible.



Masiva asistencia de hinchas de Millonarios en Tunja: dentro de lo bueno que dejó la fecha 19 fue el acompañamiento de los aficionados embajadores al estadio La Independencia para presenciar el empate 1-1 contra Boyacá Chicó en el que habían más de 20.000 espectadores.



Lo malo:



Junior se complicó: el equipo tiburón empató de local contra Deportivo Pereira y en la cancha pesaron las ausencias por indisciplina, pues no lograron brillar como en fechas anteriores y apenas sumaron un punto que los deja con 25 puntos y fuera de los ocho clasificados. Ahora tendrán que ganar a Huila de visitante y esperar algunos resultados.



Polémicas con decisiones arbitrales: el técnico Paulo Autuori, el arquero de Deportivo Pasto Diego Martínez y el presidente del Medellín se quejaron en esta fecha de los arbitrajes que hubo, donde estuvieron de acuerdo en que en sus respectivos partidos hubo fallas que impidieron el buen desarrollo del partido.



Lo feo:



Persecución de Policía a hinchas de Millonarios: tras la importante asistencia de seguidores del club embajador a Tunja, las instalaciones coparon por completo y la logística junto a las autoridades negaron la entrada de más aficionados a La Independencia. No hubo control con venta de boletas y las gradas estallaron toda su capacidad.