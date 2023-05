Autuori estalló y salió molesto por arbitraje: ‘Estoy avergonzado’

Atlético Nacional se enfrentó a Alianza Petrolera en el marco de la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I y en Barrancabermeja el club local tenía la obligación de sumar una victoria para concretar de una vez la clasificación a cuadrangulares. Finalmente, el local logró ganar 2-1 y quedó con su tiquete asegurado.

Tras este duro partido que enfrentó Nacional, el que no salió muy contento fue Paulo Autuori, quien se refirió al flojo arbitraje frente a Alianza Petrolera y en conferencia de prensa dejó ver su descontento donde mencionó que salió ‘avergonzado’ por presenciar dichas malas decisiones.



“Ustedes me conocen que a mí no me gusta hablar de arbitraje, pero no había manera de sufrir goles. Harlen Castillo no ha hecho prácticamente nada, me quedo avergonzado, es mi sentimiento”, dijo contundente Autuori.



De igual manera, el técnico brasileño agregó: “cuando se pierde partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”.





Tras este duro resultado al perder contra Alianza Petrolera, el conjunto verdolaga quedó con 34 puntos en la tercera posición y tendrá que ganarle a Tolima en última fecha si quiere ir por el punto invisble.