¡Tres cupos por disputar! Las cuentas para clasificar al cuadrangular

Concluyó la fecha 19 de la Liga BetPlay 2023-I y ahora los equipos que mantienen chances de clasificación tienen que sacar la calculadora. Millonarios, Águilas, Nacional, América y Alianza, tienen su cupo asegurado en el cuadrangular.



Son 7 los equipos que pueden llegar a la instancia semifinal del torneo de primera división colombiano. Chicó es el que mejores chances tiene, mientras que Tolima depende de un verdadero milagro para adquirir uno de los tres boletos restantes.



Aquí les desglosamos el panorama para llegar al cuadrangular:



Boyacá Chicó (6): Depende de sí mismo. Necesita de una victoria o un empate ante Deportivo Cali en la última fecha. De perder, necesitaría que Santa Fe, Medellín o Pasto no ganen o superen su diferencia de gol, que actualmente es de +6.



Santa Fe (7): deberá vencer a Once Caldas en condición de visitante en la última jornada. En caso de no conseguir el resultado esperado, deberá esperar a que sus rivales directos no superen la diferencia de gol (+6).



Independiente Medellín (8): Deberá ganar y esperar que no los superen en diferencia de gol.



Deportivo Pasto (9): Cuenta con 26 puntos y el factor determinante será la diferencia de gol pues empata con DIM y Santa Fe. Está obligado a ganarle a Envigado y deberá esperar que alguno de los dos equipos no consiga la victoria.



La Equidad (10): tienen que ganar y esperar que dos de los tres equipos de arriba (Santa Fe, DIM y Pasto) no consigan la victoria en sus respectivos partidos. También, debe esperar a que Junior no lo supere en diferencia de gol. Podría clasificar con un empate en el caso que Junior, Tolima, Pereira y Cali, no ganen.

Junior (11): Necesita vencer por goleada y esperar que Santa Fe, Medellín y Pasto. También necesita de una derrota o empate de Equidad.



Tolima (12): está obligado a vencer por goleada a Atlético Nacional y debe esperar a que Medellín, Pasto, Equidad, Junior y Santa Fe, pierdan.