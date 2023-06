Debate por arquero de América: ¿no se trata de competencia para Novoa?

América de Cali aún no tiene muchas certezas: se da como un hecho la llegada del técnico Lucas González, aunque todavía no se ha hecho oficial, y hay posibles salidas, como la de Juan Camilo Portilla a México, que tampoco se han concretado.

Y aún así se adelanta la pretemporada y se buscan refuerzos, no sobre el interés del nuevo DT, después de Alexandre Guimaraes, sino sobre el interés directiva, que busca resolver algunos vacíos que costaron la final en la Liga Betplay I 2023 ganada por Millonarios.

​

​En esa tarea, tal vez un puesto verdaderamente urgente para reforzar sea el del arco, donde Diego Novoa, quien cumple su tercer año en el equipo 'escarlata', dejó algunas dudas.

​

En los últimos meses estuvo entrenando Iván Arboleda, arquero con paso por Argentina y España y, especialmente, la Selección Colombia. Pero por conflictos laborales lleva mucho tiempo inactivo y eso habría hecho que se descartara.

​

Ahora, según varios reportes, se trabaja en la contratación de Jorge Soto, arquero de 29 años y quien viene de Jaguares, donde estuvo desde 2021.

​

El nombre no parece rutilante pero ese no sería el centro del debate: según la estadística de @Matics_Football no hay diferencias radicales entre el refuerzo y el titular habitual, lo que desinfla el interés de muchos hinchas pues lo que pedían era una competencia interna más dura para el bogotano, de 34 años.



Dice la fuente que el único ítem en el que Soto supera a Novoa es en el número de paradas con una estadística de 75,9 por ciento a 73,68 por ciento. Prácticamente imperceptible la diferencia.



Novoa, en cambio, es mejor en número de goles recibidos y construcción de juego a partir de sus pases y de hecho, en la estadística de goles recibidos por partido, es mejor el bogotano con 0.91 mientras que el pereirano tiene un registro de 1 por encuentro, considerando que él recibió más remates totales, según este gráfico:





Queda entonces la duda: ¿si el máximo accionista consideró que América fue eliminado en cuadrangulares por perder los dos cruces con Millonarios, a la postre campeón, por qué dejó pasar a un arquero de más experiencia y jerarquía como José Luis Chunga, que viene de ser protagonista con Alianza, y prefirió al arquero de Jaguares, que pelea descenso?

​

Si se completa la contratación será una gran pregunta en alguna rueda de prensa. El propio Chunga comentó que, al parecer, al club escarlata le pareció muy cara su pretensión económica. Y claro, si es una posición tan sensible ¿esperaban a uno barato? Las señales indican que sí...