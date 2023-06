¿Continuará en América? Juan Camilo Portilla aclaró su futuro

Una vez terminado el semestre para América, las directivas ya analizas salidas y tras la no continuidad del técnico Alexandre Guimaraes, ahora están focalizados en el futuro de algunos futbolistas que fueron importantes en Liga BetPlay 2023-I.

El volante Juan Camilo Portilla es uno de esos jugadores que aún no tienen su futuro definido y luego de que saliera la posibilidad de salir de América hacia el Atlas de México, el jugador dialogó con Zona Libre de Humo y aclaró que aún tiene contrato y no hay acuerdos con ningún otro club, por lo que no sabe con exactitud si irá al exterior.



“Tengo contrato y me toca seguir. Hay conversaciones, se han hablado cosas, pero la realidad es que no han llegado a un acuerdo entre clubes, siempre he tenido la ilusión de jugar en el exterior", mencionó Portilla.



La oferta de la que se hablaba por el fichaje de Portilla al Atlas rondaba los 3 millones de dólares, pero ante esta claridad, aún se desconoce si en este mercado podrá salir el volante de 24 años.



De esta manera, Juan Camilo Portilla deberá continuar en América y tras no haber un acuerdo oficial, el jugador deberá presentarse en los próximos días a la pretemporada del equipo en su sede deportiva.