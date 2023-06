Kevin Agudelo dejó Italia y fue confirmado por equipo exótico

⌛️done



عيدية العميد 💙💫



من الدوري الإيطالي إلى دانة الدنيا دبي

الكولومبي "كيفن أغوديلو" .. نصراوي 💙😍

Here We Go!

It's Confirmed ✅️

Kevin Agudelo is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/2cKCQBTJ2S