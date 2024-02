¿Podría llegar James a algún equipo del FPC? Antecedente no ilusiona

Soñar es gratis. Y quienes apuntan a que James Rodríguez de nuevo se fije en el fútbol colombiano si se queda sin equipo tras la inminente salida de Sao Paulo, solo están ejerciendo su derecho.

Pero a estas alturas, con los antecedentes y todas las condiciones de un jugador de su nivel, hay que preguntarse con seriedad: ¿es probable ver a James jugando nuevamente en el fútbol colombiano?



Vale recordar que, con apenas 14 años, el tolimense debutó en Envigado y pudo dejar poco en las canchas nacionales pues Banfield de Argentina se lo llevó pronto. Ahora, si se queda sin equipo y empieza a pesar la presión de jugar para mantenerse en la orbita de la Selección Colombia, ¿por qué no repatriarlo?



Que hay equipos que quisieran tenerlo, no hay duda. Que de tener la posibilidad muchos se arriesgarían incluso solo por el efecto mediático, también. Pero la realidad es que son más ilusiones que otra cosa.



Lo primero es el tema económico: “Plata para pagarlo aquí, no existe. Me parece que Tolima sería uno, pero de entrada, ninguno (por dinero). El único que medianamente se le puede acercar, o el menos lejano a los números de James es Junior. Económicamente no hay un equipo que pueda hacer un esfuerzo mayor a Junior”, opinó el periodista Juan Felipe Cadavid en El pulso de Caracol.



“El está cerca al Tolima por Ibagué, por su familia. Y al Medellín porque entiendo que su hermana es hincha y él tiene algún gusto por el Medellín. Pero por plata, Junior. No hay otro”, añadió.



Pero, en el juego de la suposición, pensemos que Junior quisiera intentarlo y que a él, por la necesidad, le sonara la idea. En ese caso hay un antecedente que no ilusiona: Juan Fernando Quintero. El club barranquillero ya rompió una vez el mercado pensando en repatriar a un jugador con gran impacto mediático e innegable talento, pero así como en el pasado le había ocurrido, tuvo pocos partidos a un alto nivel, fue cayendo en chispazos y de nuevo las lesiones hicieron de las suyas, sacándolo de carrera por meses.



Después, curiosamente por diferencias con su entrenador (mismo caso de James en los últimos años), terminó saliendo en malos términos y dejando en la afición una gran decepción. ¿Hay alguna razón para repetir esa amarga experiencia? No se hizo con Teófilo Gutiérrez, que lo hizo todo por volver y es ídolo, no hay pistas de que pueda pasar con el capitán nacional.