Repetto se compromete en Nacional: 'ante Chicó va a ser diferente'

Pablo Repetto concedió una rueda de prensa en la que se refirió al debut, a la imposibilidad de imponerse contra un disciplinado Atlético Bucaramanga y a lo que espera sea una pronta recuperación de Atlético Nacional en Liga Betplay I 2024, en la que urgen las victorias para evitar la eliminación de los cuadrangulares.

Tras el 0-0 de su estreno, en un partido sin apenas ocasiones claras y con las mismas dudas de todo el campeonato, el uruguayo se animó pensando en la revancha.



“Buscamos que el equipo sea ofensivo, ante Chicó va a ser diferente al que jugamos frente a Bucaramanga, veremos un partido más abierto, de ida y vuelta”, dijo en rueda de prensa.



“Hay que tener un equilibrio, no cuando se gana está todo bien, ni cuando se pierde está todo mal. Todo el equipo debe generar opciones para los delanteros, estamos en busca de eso. La historia de Nacional obliga a ir siempre por los tres puntos”, añadió.



Su prioridad, más que el trabajo ofensivo tan urgente, es fortalecer su grupo: "La confianza es lo más importante, los goles ya van a llegar, contra Bucaramanga tuvimos varias opciones. Duque no se va a olvidar de hacer goles, Ramírez tampoco, Ceppelini también es un jugador que aporta goles... Estamos implementando nuestra metodología, queremos tener una buena intensidad para mantener buen ritmo en los partidos”.



No se descarta ninguna medida para lograr el objetivo de volver a creer: "Si hay que tener un diálogo que sume al equipo sin duda lo haremos. Bienvenidos sea el diálogo, va ser muy positivo para todos, jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Todos somos parte de lo que es el club”, manifestó.



Finalmente, el DT deseó el apoyo de la afición: “Yo recién llego al club y no tengo un conocimiento de cómo son las situaciones. Estoy recién viendo lo que pasa. Yo estoy abierto. La hinchada es fundamental y más en un equipo como Nacional, que tiene una masa gigante de hinchas. Ojalá la hinchada se acerque un poco a eso, a empujar al equipo”, concluyó.