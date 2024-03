Jhon Bodmer y su salida de Atlético Nacional: ¿ciertas las amenazas?

Dos semanas después de renunciar al cargo de entrenador de Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer decidió romper su silencio y hablar de la situación que lo llevó a dar un paso al costado en el club antioqueño.



Bodmer lamentó tener que cortar con su proceso, pues “obviamente las expectativas eran poder salir de la institución de una manera distinta, pero bueno, se cumplieron algunos objetivos. Quedo a gusto con lo que se hizo el año pasado, que era pelear uno de los dos títulos, se consiguió uno y bueno, en el inicio de este año las cosas no iban como queríamos. Muchas veces las cosas no son como se pintan”.



En charla con ‘Pulzo’, Jhon Bodmer señaló que no era el momento para irse de Atlético Nacional, pues “teníamos ocho puntos con dos partidos menos que los otros equipos, estábamos a tres o cuatro puntos de entrar a los ocho; y estábamos a un gol de darle vuelta a la llave en la Copa Libertadores. Así que bueno, no íbamos dentro del plan, pero tampoco las cosas iban tan mal. Al final decidimos dar un paso al costado por muchas situaciones, razones y creemos que era la decisión acertada y la correcta”.

Entre esas situaciones, en la conversación apareció el tema de las amenazas por las que presuntamente Bodmer había tomado la decisión de renunciar.



“Se juntaron muchísimas cosas. El tema de las amenazas es una realidad, no es algo que esté en tela de juicio, porque es una realidad. Recibimos amenazas desde el mes de diciembre, pero bueno, sabíamos que era un tema que iba a suceder en los momentos que no se ganara o algo por ese estilo. Le habíamos dado un manejo, con tranquilidad, porque no solamente lo vivo yo sino muchas personas en la institución, en su día a día”, comentó el entrenador bogotano.



Y añadió: “Ya cuando comenzaron a tocar a mi núcleo familiar, pues ellos no saben manejar la situación, obviamente hay cierto temor y se manejó por un tiempo, pero al final las cosas no se dieron, mediáticamente la cosa se puso fuerte y yo también digamos conocí de primera mano lo que pasaba y creo que era la decisión acertada por darle aire a todo”.



El técnico añadió que los dirigentes le dejaron las puertas en Atlético Nacional, que lo apasiona trabajar en la formación, pero que por ahora tiene otros proyectos personales; además, ya habría recibido propuestas para seguir dirigiendo en el fútbol profesional.