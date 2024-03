‘La ansiedad y lo que se está viviendo nos jugó en contra’: P. Repetto

Atlético Nacional no pasó del empate este domingo ante Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot en lo que marcó el debut de Pablo Repetto en el banquillo del cuadro verdolaga.



A los antioqueños se les vio imprecisos en este juego y no pudieron quebrar el cero ante un rival que se defendió bien y sacó un punto en Medellín.



Pues bien, tras el juego, Repetto dejó sus sensaciones del duelo ante los santandereanos y aseguró que el momento anímico actual del equipo se reflejó en el rendimiento deportivo.

“Hoy fuimos de más a menos, independientemente de que en el primer tiempo no pudimos lograr el gol, teníamos la sensación de que estábamos más cerca”, comentó de inicio.



“La ansiedad y todo lo que se está viviendo nos jugó en contra, empezamos a ser imprecisos, no tuvimos ese último pase, no fue fino, pasa por todo lo que se está viviendo, un tema de nerviosismo, de ansiedad, los jugadores quieren que todo se haga bien, cuando estás ansioso o nervioso en un deporte de precisión pasa lo que nos pasó hoy, no pudimos lograr el gol que nos diera los tres puntos, luego el rival prácticamente no nos atacó, no hay ni un tiro al arco, pero nosotros no tuvimos las situaciones que pretendíamos para poder ganar”, agregó.



Repetto destacó algunas cosas buenas que vio en este primer juego, pero dijo que hay que trabajar otras: “Por momentos se vieron algunas cosas buenas, incluso hay cosas buenas que ellos no tienen, eso es lo bueno de la parte defensiva, ellos tienen dos remates fuera, no pisaron el área, no nos generó, eso se rescata. Hay circuitos por banda que hicimos bien, las cosas positivas mantenerlas y empezar a corregir otras, adaptarnos a las características de los jugadores para poder sacar el máximo provecho de ellos”.



Por otro lado, explicó la razón por la que no va a dar los convocados para cada encuentro al igual que reporte de lesionados.



“Nosotros los vamos a respetar a ustedes (periodistas), no lo tomen personal, pero entendíamos que era un tema de que como llegábamos nuevos el rival iba a hacer un partido con una línea de cinco, cuatro volantes, y darle una idea del equipo iba a hacer que tomara mayores precauciones con características individuales. También es porque nosotros generalmente lo hacemos, es un tema de protección a los jugadores, no es no pensar en el trabajo de ustedes. La gente no mira quien va a jugar, la gente es hincha de Atlético Nacional, el hincha es hincha de los colores, no creo que lo afecte”.



Finalmente, habló de su experiencia en Liga de Quito en 2017 donde también tomó a un grande en crisis: “Cuando llegué a Liga estaba peleando el descenso, estaba a dos puntos, tuvimos ese primer semestre y al siguiente fuimos campeones. Revertimos, quizá no con la hinchada tan dolida, manifestándose de esta manera con cánticos contra los jugadores”, y agregó que “No tenemos mucho tiempo, hay que pensar en ganar, estos dos puntos que dejamos nos complican un poquito más, quedan 27 puntos en disputa, pero hemos quedado un poquito relegados de las pretensiones que tenemos”.