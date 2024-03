‘Arriero’ postula a Dayro Moreno a Selección y hace llamado a Lorenzo

Dayro Moreno hizo historia en el fútbol colombiano al convertir su gol número 224 e igualar el récord que tenía Sergio Galván Rey, quien en la celebración le entregó el trono al goleador del Once Caldas, quien ahora buscará superar esa marca.





Tras ese momento histórico de Moreno en la victoria del blanco blanco 2-1 ante Envigado, todos se han rendido a los pies del delantero, quien seguramente seguirá en esa buena racha a sus 38 años.



El técnico del Once Caldas Hernán Darío Herrera habló del momento de Dayro Moreno y no dudó en conferencia de prensa hacerle el pedido a Néstor Lorenzo para que lo convoque a la Selección Colombia para los próximos partidos del equipo.



“Néstor Lorenzo, lo invito a que lo convoque, aquí es el goleador del fútbol colombiano, convóquelo, dele ese gusto de que él se retire con la Selección. No le estoy pidiendo mucho porque él se lo merece, ser el goleador del fútbol colombiano es un mérito, usted ha convocado a muchos de afuera, pero acá es una plaza muy buena también, tenemos cuatro estrellas. A eso lo invito profesor”, fue la contundente petición del ‘Arriero’,





La última vez que Dayro Moreno vistió la camiseta de la Selección Colombia fue en 2016 y en aquella ocasión fue convocado para la Copa América de Estados Unidos, en la que jugó tres partidos con el seleccionado dirigido por José Pékerman.