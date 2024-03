Ex Cali tuvo gran actuación con Tijuana: vea su triplete en Liga MX

Tijuana y Pumas empataron este domingo en un partido vibrante jugado por la fecha 11 y allí se dio la excelente actuación del colombiano y capitán de los Xolos, Christian Rivera, ex Deportivo Cali y Deportivo Pasto, quien anotó un triplete en este duelo que terminó 3-3.



Pumas comenzaría ganando con los goles de Rodrigo López y Guillermo Martínez al minuto 5 y 15, respectivamente. No obstante, antes de la media hora, Rivera hizo el primero de sus tantos desde el punto penalti para descontar en el marcador.



Ya en el segundo tiempo, Pumas nuevamente aumentó el marcador por dos goles de diferencia con Martínez quien concretó su doblete, pero al 53’, Rivera volvió a descontar desde los doce pasos.

Finalmente, sobre el 76’, Tijuana encontró otro penalti a su favor y Rivera otra vez no falló y puso su triplete y el empate final a tres en el juego.



Vale señalar que Tijuana no pasa por un buen momento en el presente torneo ya que es uno de los dos equipos de primera división que no han ganado en la temporada regular junto a Juárez y marcha 16° con siete puntos.