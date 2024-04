Peirano, indignado con gol anulado a Santa Fe y tiró vainazo a árbitro

Independiente Santa Fe no pudo con Nacional en condición local, una igualdad que deja cerca al cardenal de la clasificación, pero aún le faltan puntos para asegurarse del todo en los cuadrangulares.



El equipo bogotano tuvo la oportunidad de ganarlo ya que Daniel Torres había anotado un gol, pero el VAR lo anuló por supuesta intervención en la jugada de Juan Pablo Zuluaga.



Pues bien, finalizado el juego, Pablo Peirano, habló en rueda de prensa y se mostró indignado con el gol anulado a Santa Fe y también inconforme con el resultado final en El Campín.

“Cuando se enfrentan dos grandes se juega de una manera distinta, el partido se hace más físico. Generamos las opciones más claras para ir por los tres puntos. Después ellos no pisaron en el área y luego fue un duelo luchado”, comentó de inicio.



“Nacional no dejó espacios, es un equipo que está bien trabajado. En realidad, no fue un partido malo, estos partidos son así cuando hay dos rivales de jerarquía. Sabíamos cómo iba a ser el juego. Intentamos atacar por las bandas, chances claras para ganar, pero no estoy conforme con el resultado”, agregó sobre el juego.



Por su parte, Peirano se mostró muy indignado con el gol anulado a Daniel Torres: “El gol anulado es inentendible. Nosotros lo vimos en el banquillo, un arbitraje que pide ayudar para reafirmar la decisión y buscando algo donde no lo hay. La jugada de Jersson también es discutida. No entiendo estas determinaciones, condicionan mucho...Cuando sucede una cosa así no encontrábamos una respuesta clara. El equipo siguió buscando pese a esto y tuvo la misma mentalidad hasta el final”.



Y, además, le dio con todo a los árbitros del FPC por la diferencia de criterios en jugadas parecidas: “Eso lo deben responder los árbitros, hay que preguntarles si usan un parámetro único o depende de la camiseta tiene un criterio diferente. La imagen del gol habla por sí sola, es muy claro el tanto, pero me gustó la madurez del equipo porque en vez de discutir o enojarse buscaron el partido”.



Finalmente, fue preguntado por las cuestiones que se deben ajustar y dijo: “Debemos ajustar muchas cosas de forma continua: la definición, la zona de volantes, el juego por banda, el dónde encontrar los espacios, a veces no están los jugadores por lesión o por otras situaciones y hay que ajustarse a todo para tomar las mejores decisiones. Si las cosas hubiesen ido normales estaríamos hablando de que estaríamos en una mejor posición, pero ahora debemos luchar ante Once Caldas”.