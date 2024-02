No se cortó nada: exjugador de Nacional sobre mal presente del club

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento en este año y la mala racha continuó con su caída en la ida de su llave de fase previa de Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay.



El cuadro de Jhon Bodmer acumula tres derrotas consecutivas y el puesto del entrenador está cada vez más en duda.



Pues bien, sobre este mal presente habló Orlando Berrío, campeón de la Libertadores con Nacional en 2016 y no se cortó nada ya que aseguró que la responsabilidad del mal momento no solo es del DT sino también de los jugadores.

Además, reconoció que al club le hicieron falta fichajes de jerarquía para afrontar la Libertadores y que no ve una solución a corto plazo.



“Es una responsabilidad dividida. Así como cuando se gana y se triunfa no es solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico. En ese orden de ideas, siempre hay que ser autocrítico. No se están dando los resultados, desafortunadamente, por muchos factores. Me parece también que al equipo le hicieron falta jugadores de jerarquía para enfrentar una Copa Libertadores, un equipo como Atlético Nacional pudo reforzarse de mejor manera para poder complementar a los jugadores que ya se tenían”, mencionó en diálogo con Caracol Radio.



Berrío no quiso opinar sobre Bodmer, pero si dejó en claro que no hay un norte en Nacional: “No sé qué está pasando porque no estoy adentro del equipo, entonces sería irresponsable de mi parte decir que no está funcionando por equis o ye motivo. La verdad y la realidad es que al equipo no se lo ve, más allá de las individualidades que pueden resolver un partido. Ojalá suceda la remontada en la vuelta porque quiero a Atlético Nacional, porque quiero que le vaya bien al equipo, entonces solo queda esperar”.



Además, analizó la derrota del verdolaga en Paraguay: “Vi el partido y lo sufrí. El equipo desafortunadamente no jugó a nada, no ganó, que en estos partidos es lo más importante. No sacó un resultado positivo y no se ve por dónde haya una solución, a menos que sea una individualidad”.



Finalmente, se refirió sobre si los jugadores le están ‘haciendo el cajón’ a Bodmer: “Decir que los jugadores no le quieren jugar a un entrenador, creo que sería poco profesional de parte del futbolista. Primero, porque es nuestra profesión; segundo, es nuestro trabajo, entonces en caso de no jugarle a un entrenador, los primeros afectados seríamos nosotros los futbolistas. Se deberían ahondar más o indagar más por lo que está sucediendo desde la parte de adentro, el mensaje que se está mandando desde la directiva. Las personas que están desde adentro serían quienes puedan dar esa opinión con contundencia. Nosotros desde afuera podemos plantear muchas hipótesis, pero al final no sabemos lo que está pasando dentro de Atlético Nacional, que al final se está plasmando dentro del terreno de juego. No es solo lo futbolístico, sino que son muchos factores que influencian en un equipo”.