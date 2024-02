¿Saldrá el ‘Kun’ Agüero de su retiro? Audio revelado genera ilusión

En 2021, Sergio ‘Kun’ Agüero se tuvo que retirar del fútbol luego de unos estudios en su corazón que determinaron que no podía seguir jugando a nivel profesional mientras militaba en Barcelona.



Desde entonces, el delantero continúa en el retiro, pero en las últimas horas, el propio jugador desveló la posibilidad de jugar nuevamente al fútbol profesional y en un club inesperado como sería Independiente de Avellaneda.



A través de su canal de Twitch, Agüero reveló un audio de su cardiólogo y allí el doctor dio pistas de una posible vuelta al fútbol del delantero.

"Como viene la mano ahora, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema. Lógicamente tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden, y hacerte correr como si fuera un partido. Y es cierto, cuando tenes dos centrales y tenes que hacer un amague o algo así, tenes que estar bien preparadito", inicia el diálogo del médico.



Y agregó: Yo te diría que te prepares porque hay alguna esperanza se podría decir. Andás muy bien y te tenes que poner bien, en un estado físico como para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, creo que estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. En resumen, es posible, muy posible".



El audio publicado por Agüero impactó en redes sociales y ante el mismo los hinchas de Independiente se enloquecieron ya que el sueño del Kun siempre fue retirarse allí tras volver de Europa.



Luego de revelar lo dicho por el médico, Agüero dijo que ya está entrenando con un equipo: "Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza".



Finalmente, confesó que la extrasístole, la patología que lo retiró, ya no está y que probará jugar varios minutos en la Kings League:



"Yo no tuve más nada, estoy entrenando fuerte. Hasta se me fue el extrasístole, que son latidos fuera de lugar. Pasa cuando estoy por estrés o nerviosismo o alegría. Me estoy exigiendo bastante. Arranqué hace dos semanas a entrenar porque se vienen cosas importantes. Voy a probar seguramente en la Kings League al ciento por ciento, con un control”, concluyó.