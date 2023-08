Once Caldas vs Pereira: clásico cafetero con realidades distintas

Once Caldas y Deportivo Pereira jugarán este sábado una nueva edición del clásico cafetero, duelo que se jugará por la fecha 5 de la Liga Betplay II en el estadio Palogrande, de Manizales.



El partido tendrá enfrentados a dos rivales con realidades distintas. Por un lado estará el Blanco Blanco que sigue peleando por no bajar más en la tabla del descenso mientras que los Matecañas están sorprendiendo en la edición actual de la Copa Libertadores.



Once Caldas viene de cuatro jornadas anteriores con un rendimiento irregular ya que suma un triunfo, un empate y dos derrotas. De hecho, en la última fecha cayó con Águilas Doradas en condición de visitante.

Por su parte, Pereira viene de sorprender en Libertadores eliminando a Independiente del Valle en octavos de final del torneo, pero en Liga se encuentra en el puesto 18 y no ha ganado ningún partido en este semestre.



Los matecañas empataron con Chicó y Millonarios y perdieronn su juego con Huila y Deportivo Cali.



La última vez que se vieron las caras tanto Caldas como Pereira fue el pasado 25 de marzo en el estadio Palogrande, duelo que terminó 1-1. Kener Valencia anotó para Pereira y Andrés Correa para el Once.



Once Caldas vs. Pereira



Hora: 8:30 p.m.



Estadio Palogrande



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Once Caldas: E. Chaux; J. Cardona, F. Torijano, A. Correa, J. Cuesta; L. Pérez, A. Montaño; A. García, B. Arce, D. Lemos; D. Moreno.

Pereira: A. Quintana; C. Garcés, J. Quintero, C. Ramírez; J. Vásquez, J. Zuluaga, L. Angulo, E. Moreno, J. Fory; A. Rodríguez y A. Rodríguez.