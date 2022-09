La roja de Montero condicionó a Millonarios en Manizales: análisis

Millonarios no tuvo su mejor presentación en Manizales, donde perdió contra Once Caldas y dejó el invicto de las 10 primeras jornadas del campeonato. Pese a no tener a todo el onceno titular, por el degaste realizado en las semifinales de Copa, los azules mostraron cosas interesantes, en el arranque del juego.



Posesión y espacios para avanzar, hasta la roja de Álvaro Montero, que cambió todo el plan del partido para los embajadores. Nuevo contexto, para mantener lo que parecía un empate, hasta el minuto 90, cuando llegó el gol de los blancos.



Puntos para analizar, de la derrota de los bogotanos en la capital de Caldas.



Expulsión de Montero: es indudable que la acción del portero cambió todo el partido para Millonarios. Lo que buscaba Gamero, hasta ese momento, lo estaba cumpliendo. Resultado a favor, con el manejo del balón y sin tener mayores complicaciones contra el Once Caldas.



A partir de allí, todo cambió para los azules, sin sufrir el partido. No es la primera vez que le ocurre, cabe destacar que pasó contra Medellín.

Cambios de estructuras: con la roja, mostró un 4-4-1 para darle manejo al partido. Los cambios fueron necesarios en el complemento, pero, manteniendo a Cataño, siendo el jugador de mayor desgaste en todo el duelo, buscando realizar el trabajo en ofensiva y ser uno de los primeros presionando.



Nivel de jugadores suplentes: el partido de Richard Celis terminó en los 45 minutos, donde no logró encajar ni por izquierda o derecha, al no aportar mucho al circuito de juego. Además, la zona defensiva no tuvo mayor complicación, pero, hay grandes diferencias cuando está Vanegas y Vargas, que estará por fuera ante el llamado de la Selección Costa Rica.



Evolución de Diego Herazo: su papel en cancha, específicamente en el primer tiempo, es llamativo. Del delantero que llegó a principio de año, ubicado en el área, sin mucha salida al sector de creación, se ha visto involucrado en el circuito de juego, tratando de ganar, jugando a espaldas del rival.



El gol y una acción del segundo tiempo, dan cuenta del buen posicionamiento y entendimiento de juego que ha desarrollado.