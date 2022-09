Álvaro Montero hizo enojar a Gamero: infantil expulsión en Millonarios

Millonarios visitó este domingo a Once Caldas en Manizales, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2022. En ese compromiso, el arquero Álvaro Montero sufrió una expulsión que enfureció al técnico Alberto Gamero, por la irresponsabilidad de su referente de la portería.



El equipo albiazul ganaba 0-1 (Diego Herazo al 27’) y parecía tener el control del juego. Sin embargo, las cosas se le complicaron a los 38 minutos. Una jugada normal, en la que Montero descolgó un centro y se quedó con el balón.



El portero albiazul quiso salir, pero el defensor albo Jeider Riquett lo obstruyó, siguiéndolo mientras Montero se desplazaba. El guardameta no aguantó y agredió a Riquett con un rodillazo, que el árbitro Diego Escalante castigó con expulsión y penalti a favor de Once Caldas.



La infantil jugada de Montero enojó a Gamero, así se le vio en la transmisión de televisión: el técnico no podía creer que el arquero dejara con diez al equipo y ahora se exponga a una dura sanción.