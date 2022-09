Jordy Monroy: ‘Me he venido acoplando bien, espero dar mucho más’

Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 al América de Cali y se metió parcialmente al grupo de los ocho en la Liga BetPlay II-2022. El poderoso llegó a siete partidos consecutivos por Liga (seis victorias y un empate), sin perder ante el conjunto escarlata.



Además, el DIM alcanzó cuatro partidos consecutivos venciendo al América por Liga. La mejor racha ante ese rival en la historia de los torneos cortos. Solo había logrado tres victorias y un empate al hilo entre 2010 y 2017.



Jordy Monroy fue uno de los más destacados en el conjunto rojo de Antioquia, el colombo armenio señaló que “me he venido acoplando bien, espero dar mucho más. Hay cosas que debo mejorar y he tratado de resolver de la mejor manera. En los últimos partidos, he cumplido con dos asistencias y espero seguirlo haciendo”.



En cuanto a la posición de volante ofensivo, Monroy expresó que “esa posición no la desconozco, estoy aportando y agradecido por la confianza del cuerpo técnico. Salí del partido porque sentí un chuzón”.



Finalmente, Monroy habló sobre su adaptación al grupo. “Los muchachos me recibieron muy bien, unos me conocían, otros no. Pero lo más importante es estar unidos y comunicarnos bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8