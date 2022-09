DIM amargó al América y le arruinó invicto: burlas y memes no tardaron

América de Cali no mostró su mejor cara ante el DIM en el Atanasio Girardot y padeció la 'Ley del Ex' con Diber Cambindo, quien anda inspirado en el fútbol colombiano. El delantero del poderoso se reportó con dos goles, ambos de cabeza y desnudando los errores defensivos de su exequipo, para propinarle la primera caída del semestre. Los 'Diablos Rojos' salieron golpeados de Medellín y en las redes no tardaron en burlarse de la situación.