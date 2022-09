Adiós al último invicto en Liga: Millonarios perdió con Once Caldas

Once Caldas acabó este domingo con el último invicto de un equipo en la Liga BetPlay II-2022. Derrotó 2-1 a Millonarios en partido de la fecha 11, en el estadio Palogrande, y con 18 puntos ascendió en la tabla de posiciones.



El embajador jugó en Manizales con un equipo combinado, pues Alberto Gamero decidió rotar su nómina y puso a varios futbolistas que no son titulares habituales. Sin embargo, mostraron personalidad para encarar el compromiso.



Justamente a los 27 minutos, Millonarios anotó el 0-1, obra de Diego Herazo, quien se impuso en el área del Once y definió tras un pase de Diego Cataño. Sorpresa en el Palogrande.



Con el partido controlado, Millonarios sufrió una pérdida imperdonable: Álvaro Montero fue expulsado (38’) por una infantil agresión a Jeider Riquett. Además fue penalti para el Once.



Alberto Gamero, visiblemente enojado por la irresponsabilidad de su portero, tuvo que sacar a Yuber Quiñones, un atacante, para ingresar a Juan Moreno.



A los 43’, Ayron del Valle cobró y empató el partido. Gol y 1-1 para el albo.



En la segunda parte, Millonarios aguantó y Once insistió para quedarse con los tres puntos y aprovechar la ventaja en la cancha. Sin embargo, cada vez más el local estaba cerca del gol.



Y llegó el premio al minuto 90, con Alejandro García, que marcó el 2-1 y dejó a Millonarios sin puntos y sin invicto. Aunque el equipo bogotano sigue siendo líder solitario de la Liga II, con 24 puntos.