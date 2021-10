Once Caldas se sacudió en la Liga y derrotó a La Equidad en Manizales

A pesar de los silbidos y los abucheos en las gradas del Palogrande, Once Caldas volvió a celebrar en la Liga BetPlay, al derrotar por 2-1 a La Equidad en un pálido partido que le dio inicio a la fecha 15 del campeonato colombiano.

Si bien el verde capitalino comenzó mejor que el blanco de Manizales, fue el conjunto local el que se puso en ventaja sobre los 10 minutos de juego, luego de una clara falta en el área de de John García sobre Mender García, la cual el árbitro de la contienda no dudo en pitar y señalar como penalti. El central asegurador barrió por la espalda al delantero y el juez sancionó la infracción. Juan David Pérez se hizo cargo de la ejecución y con un cobro pausado y a una costado anotó el primer gol del encuentro.



Las inseguridades en la zona de atrás de La Equidad no terminaron y producto de un mal achique defensivo, sumado al error de Cristian Bonilla, Once Caldas aumentó la diferencia antes del cierre del primer tiempo. Harrison Otálvaro se hizo cargo de un rebote a un costado del área, y con Bonilla fuera de su arco -se resbaló dos veces en el regreso a su portería-, asistió a Marcelino Carreazo que entró solo por el centro y solo tuvo que enviar el balón al fondo de la red.

Alexis García se dio cuenta que su equipo no estaba jugando bien y con algunas variantes en el segundo tiempo pasó a dominar el partido. Justamente, producto de los cambios llegó el descuento del conjunto bogotano.



Con Diego Valdés y Kevin Salazar en cancha, y con un Daniel Mantilla activo en el último cuarto de cancha, Equidad anotó el 2-1 al minuto 70 a través del recién ingresado Salazar, quien finalizó una jugada colectiva y puso a soñar a los suyos con el empate.



A pesar de la superioridad de Equidad en la segunda mitad, el marcador no se movió y Once Caldas se quedó con los tes puntos en casa. Con la victoria, el cuadro de Diego Corredor llegó a 12 unidades, ubicado en la casilla 18; mientras que Equidad perdió una gran oportunidad para meterse en la pelea de la clasificación y se quedó en el puesto 16 con 15 puntos.