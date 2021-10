Manizales, en llamas: chiflidos y abucheos contra jugadores del Once

Situación complicada en Manizales. Después del altercado entre algunos hinchas y jugadores del Once Caldas que al parecer terminó en insultos y enfrentamientos, este sábado el Palogrande se enfundó en abucheos hacia la plantilla que dirige Diego Corredor.

En la transmisión del Once Caldas vs Equidad por Win Sports quedaron evidenciados los chiflidos y murmullos del estadio manizaleño en contra de los futbolistas. Algo realmente sorpresivo, pocas veces visto.



Lo más llamativo del caso es que la afluencia de público era poca, según la transmisión no había más de mil espectadores, y aún así el rechazo general se escuchaba claramente.



Tanto fue el malestar que al minuto 11 Juan David Pérez puso en ventaja al dueño de casa con un excelente cobro de penalti y ni siquiera así los abucheos cesaron. Continuaron en medio de la celebración...



Véalo acá:

¡Mucha presión para los jugadores de Once Caldas! ⚽😱 #LALIGAxWIN pic.twitter.com/0bb5FWqgnK — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) October 21, 2021