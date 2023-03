Once Caldas tendría fórmula de experiencia: ¿acaba encargo de Soto?

La presión del descenso no da tregua para nadie y para Once Caldas, que más allá de la última victoria contra Millonarios sigue en zona de riesgo, no hay tiempo que perder.

Por eso, según varios medios en Antioquia, la solución sería apostar por una fórmula de experiencia, ganadora y disponible para enderezar el rumbo cuanto antes.



Versiones indican que el encargo de Elkin Soto terminará para dar paso a Pedro Sarmiento, quien sería el entrenador, y Hernán Darío 'Arriero' Herrera, asistente. Vale recordar que el último título de Liga de Atlético Nacional llegó con esa fórmula pero con cargos invertidos.



Ya habría acuerdo total con ambos y el anuncio oficial sería en las próximas horas, para hacerse cargo del grupo a partir del próximo lunes 6 de marzo.



Sarmiento fue campeón de Liga con Independiente Medellín en 2004 y con Deportivo Cali en 2005 y Herrera ganó la Liga I en 2022 y la Copa 2018.