‘Millonarios ganó un título con Gamero, Nacional lleva tres’

No todos le tienen la misma paciencia al proceso de Alberto Gamero en Millonarios. El técnico lleva cuatro años y no ha ganado la estrella 16, el título más ansiado por los hinchas, que no celebran una consagración en Liga desde 2017.



En 2023, se agota el respaldo para Gamero y su proceso como entrenador albiazul, y muchos le exigen el título en la Liga BetPlay.



Así, el periodista Jorge Bermúdez criticó a Gamero, pues en cuatro años solo ha ganado un título, el de la Copa BetPlay en 2022.



“Creo que hay gente que se conforma con la palabra proceso, que se la han ‘perratiado’. Yo solo doy un dato: Millonarios, con su flamante proceso (de Gamero), solo ha ganado una Copa (BetPlay) en cuatro años”, comentó Bermúdez en su canal de YouTube.



Luego vino una comparación con Atlético Nacional, que a muchos tal vez no les gusta, pero el periodista dio cifras y argumentos sólidos en el símil entre dos equipos grandes.



Acá se ha dicho hasta el cansancio, pero siempre es bueno ver que algún periodista deportivo se atreve a decirlo: pic.twitter.com/DsLaKlbEr4 — David Castañeda (@DCastaA) February 27, 2023

“Y yo veo por ejemplo a Nacional, y las comparaciones son odiosas pero hay que hacerlas, en los últimos 18 meses, sin proceso y con tres técnicos diferentes, ganó una Liga, una Superliga y una Copa”.



Bermúdez añadió: “La Copa la ganó con Alejandro Restrepo; la Liga la ganó el ‘Arriero’ Herrera y la Superliga con Autuori (…) hasta con técnicos retirados ha ganado Nacional”.



“¿De qué proceso hablamos? Los procesos sin títulos, no valen”, sentenció Bermúdez.