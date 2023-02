Vélez criticó a Millonarios: ‘Parecía un concurso de cortes de pelo’

Millonarios sufrió su primera derrota en el 2023, al caer contra Once Caldas. Para este duelo, Alberto Gamero decidió tener en cuenta solo a algunos titulares, dejando el equipo entre los suplentes y algunos llamados juveniles.

Las criticas llegaron por el juego mostrado de los azules, lejano de lo que han mostrado en los años recientes y en los duelos de Liga, donde habían logrado seis puntos en dos jornadas disputadas. Factores como la experiencia y entendimiento, desembocaron en el resultado.



Carlos Antonio Vélez, en su programa Palabras Mayores, se refirió al duelo de Once Caldas y Millonarios “Hicieron algo histórico, lograron que el partido fuera absolutamente impotable, desordenado. Millonarios no era el equipo de bloque, escaso y corto en todo, en experiencia, juego, actitud. Un equipo que dejó mucho espacio, obvio, no estaba articulado y no hay ajuste por falta de automatismos”.



Agregó sobre las causas de la derrota “La gran mayoría de jugadores no habían jugado juntos, entrenan juntos, no es lo mismo. Ya en el segundo mejoran porque Once Caldas da la pelota y terreno, los cambios fueron mejores que los que estaban en el campo. Quedó la sensación que Millonarios compitió, porque Once Caldas juega con una daga en la yugular que se llama descenso”.



“Y claro, marcan el gol en el primer tiempo, juegan contra un montón de imberbes, que parecen que están en un concurso de cortes de pelo, de laberintos en la cabeza. No es envidia, porque si tuviera pelo, no me lo haría. Parecía más eso, hay buenos jugadores de los nuevos, no todos son jóvenes” complementó.



Hizo énfasis en el tema de la edad de quienes jugaron y fueron llamados juveniles, donde algunos llevan más recorrido y quedaron en deuda “Millonarios solo puso dos menores de 20 años, Asprilla y Cortés. Dos de 20 años, Quiñones que hizo poco por el partido y Arevalo, algo desubicado en la mitad, pero más porque Larry no lideró. Con 21 años puso a Torres, Guerra y Paredes, los dos primeros quedaron debiendo. De 22 puso a Kliver Moreno y Brochero, me gustó el último”.



Concluyó con “Se quedaron sin jugar Rosales, Moreno. Tampoco estábamos de jugadores recién destetados, de menos de 20 años. Es un equipo nuevo, le están dando salida y el precio es el desajuste, la descoordinación, el fútbol colectivo flojo. Once Caldas no aprovechó, inventó un tres sin saber cómo complementarlo”.