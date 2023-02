Vanegas y Arias, burlas entre los jóvenes: memes en derrota de Millos

Millonarios fue parco con un equipo completamente nuevo y con pocos experimentados. Álvaro Montero fungió como capitán y estuvo custodiado por Óscar Vanegas y Jorge Arias en la zaga central, dos jugadores que no son del gusto de la afición albiazul, y que además, no habían disputado minutos juntos. Ahora, a la espera de recibir a Universidad Católica por la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, Alberto Gamero acompañó a los defensores y al arquero con Israel Alba y el debutante Samuel Asprilla.



Pero claro, eran los primeros partidos de juveniles en la estructura de Millonarios y en sus primeros minutos, claramente no iban a recibir burlas, de hecho, estaban en observación. Quienes no se salvaron fueron los dos zagueros centrales, Óscar Vanegas y Jorge Arias.

Millonarios viajó a Manizales con un equipo muy juvenil, una estructura del segundo equipo todo para enfrentar en Bogotá a la Universidad Católica. Sin embargo, Once Caldas también fue gris y pálido, pero le alcanzó con un solitario tanto de Dayro Moreno con el que celebraron los albos la primera victoria para intentar despejar las dudas que los rodean. Una zaga que no le gusta a los aficionados y que dejó burlas por Óscar Vanegas y Jorge Arias, además de un somnífero que ofrecieron que también dio de qué hablar en las redes sociales.



Mejores memes de Millonarios: