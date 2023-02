¿Sirvió el equipo B de Millos? Gamero cree que ‘Hay de dónde escoger’

Millonarios presentó una nómina alterna llena de juveniles para enfrentar el partido contra Once Caldas en Manizales, para priorizar el duelo contra Universidad Católica de Ecuador y buscar la clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo embajador terminó perdiendo por la mínima diferencia tras un gol del goleador Dayro Moreno.

Luego de finalizado el partido en el estadio Palogrande, el técnico Alberto Gamero habló del comportamiento de este segundo equipo que presentó en Manizales y dejó en claro que fuera del resultado negativo, hubo puntos buenos, pues vio buenos rendimientos en varios de sus jugadores.





El funcionamiento del equipo: “Veíamos que cuando comenzó el partido Once Caldas nos puso un rombo en la mitad y ahí nos generaba posibilidades de llegada. Nosotros teníamos un esquema 2-1, ellos un 3-1 y ahí nos quitaron el balón. Después del gol y me parece que emparejamos un poco más el partido. A mí me parece que el juego lo pusimos mano a mano porque Once Caldas en el segundo tiempo no llegó mucho y nosotros tuvimos algunas aproximaciones".



Tranquilo con segunda nómina: “Jugamos bien pese a que fue un equipo nuevo porque es la primera vez que juegan juntos y ni en los entrenamientos habían hecho un partido así. Me voy con la tranquilidad de que ahí tenemos opciones, pero se va uno triste por el resultado. Hay cosas por corregir, es claro, pero hay de dónde escoger”.



Aspectos a corregir: “No me gustó lo que fue la equivocación del gol porque vimos en el video que el carrilero de Once Caldas y nos entró Marlon Piedrahita solo y ahí perdimos la marca de Dayro. Pero me gustó mucho que el equipo no perdió lo que estamos haciendo como la posesión de balón e intensidad en ataque. Hubo muchas virtudes del equipo”.



Esta derrota dejó a Millonarios en la novena posición con seis puntos y después del duelo contra Universidad Católica de Ecuador, el conjunto embajador jugará contra Deportivo Cali en El Campín por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2023-I.