Millonarios, con juveniles, perdió ante un pálido Once Caldas

Once Caldas y Millonarios continuaron con la jornada del domingo en la Liga BetPlay. Los embajadores llegaron a Manizales con nómina suplente, llena de juveniles que sumaron sus primeros minutos en el plantel profesional. Pálida presentación de ambos, en términos generales, con poca acción y más juego físico.

Millonarios saltó al campo con varias novedades y futbolistas que empiezan a sumar sus primeros minutos en el plantel profesional. Solo dos jugadores, de los habituales, estuvieron presentes en Manizales. Álvaro Montero y Larry Vásquez, como los comandantes de una nómina que no había sumado partidos juntos.



La zona de centrales y laterales, completamente distinta, a excepción de Alba, quien está regresando de sus molestias en la clavícula. La primera acción de gol para los locales llegó en un error de la zona izquierda, donde Piedrahita filtró un balón para Dayro Moreno, rematando y anotando al minuto 11.



Las imprecisiones en los embajadores, al no conocerse en la dinámica de un partido, fueron la constante. Además, no realizaron la presión acostumbrada. Gamero mandó a Torres en la mitad, sin mucha trascendencia en los primeros minutos.



Once Caldas empezó a adelantarse e intentar, a Moreno le anularon un tanto por estar en fuera de lugar. De a poco, Millonarios empezó a tocar en mitad de la cancha y buscando provocar opciones. Con Guerra tuvieron la primera clara, rematando y exigiendo a Chaux, quien controló el balón y unos minutos después, Vásquez probó desde la media distancia.



El inicio del segundo tiempo para los azules fue con cambios. Gamero mandó a la cancha a Kliver Moreno, sacando a Torres, armando el 4-3-3. Pese a esto, los embajadores lucían flojos con los extremos, lo que obligó a volver a los cambios, sacando a Quiñones y Guerra, mandando al campo a Brochero y Paredes, dos canteranos.

Con el posicionamiento de Valencia como extremo, los azules lucieron mejores y tomaron la posesión del balón.



Once Caldas acudió a un planteamiento más defensivo, jugando en largo, buscando una opción en el contragolpe y cuidando el marcador. La acción más clara en el segundo tiempo para los locales llegó en un tiro libre, cobró de Cárdenas, el rebote quedó en Pérez, remate al arco y Montero respondió.



Los azules empezaron a generar peligro real por las bandas con Valencia y Paredes. En un tiro de esquina al minuto 70, Arias tuvo el empate, rematando fuerte al piso, enviando la pelota muy cerca del arco local.

Los manizaleños sumaron su primer triunfo en Liga, jugarán la próxima fecha contra Bucaramanga. Por su parte, Millonarios afrontará el duelo de Copa Libertadores, el jueves, contra Universidad Católica.