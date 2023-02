¡Nacional es una enfermería! Serias bajas para recibir al Huila

La Liga BetPlay 2023-I en su sexta fecha tendrá actividad hasta el lunes 27 de febrero con Atlético Nacional recibiendo al Atlético Huila a las 5 de la tarde cuando el partido estaba agendado para las 8:05 de la noche, en un horario más que accesible para que los aficionados puedan colmar el Estadio Atanasio Girardot. Ahora, con un horario distinto, sería más complejo que la misma cantidad de hinchas llenen el recinto deportivo en un importante encuentro ante los huilenses.



Pero, además del horario, Atlético Nacional tiene un nuevo problema para enfrentar al Atlético Huila. No solo porque no todos los aficionados podrán ir a las 5 de la tarde, sino que ahora se le suman varias bajas sensibles en un duelo vital para las pretensiones de Paulo Autuori y sus dirigidos.

Por un tema de entrega del Atanasio Girardot días antes del partido entre el Deportivo Independiente Medellín vs El Nacional de Quito, Ecuador, se reprogramó el juego a las 5 de la tarde. Nacional tendrá varias ausencias en su convocatoria para enfrentar al Atlético Huila. Solo uno de nueve jugadores recibió la buena noticia de estar apto para jugar, mientras que ocho, y con varios nombres importantes no podrán ser de la partida.



Yerson Candelo no pudo estar contra el Deportivo Pereira en la vuelta de la Superliga, ni tampoco contra el Atlético Bucaramanga, no solo por una expulsión recibida frente al Deportivo Cali por la Liga BetPlay, sino porque tenía una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo. Afortunadamente, Candelo es alta para la sexta fecha.

En un comunicado, Atlético Nacional actualizó las bajas que tendrá para afrontar el partido contra el Atlético Huila. Con la posibilidad de contar con Yerson Candelo, se suman ausencias importantes como las de Sebastián Gómez que ya está entrenando con el club después de una reparación artroscopia de ligamentos del tobillo.



Además de Sebastián Gómez, otro volante no podrá estar como lo es Jhon Solís. El juvenil espera regresar en una semana después de recuperarse de una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. El mediocampo también se ve afectado con la ausencia de Jhon Duque por un esguince grado 2 ligamento colateral medial de la rodilla derecha y estará afuera por casi dos meses, y Jarlan Barrera que está en reacondicionamiento físico con el área de rendimiento.



En la delantera también tienen ausencias significativas como la de Jefferson Duque por una contusión en la rodilla derecha, esperando su evolución y se estima que regrese en una semana, y Francisco Da Costa por una lesión muscular en el isquiotibial derecho. El departamento médico mencionó que ha mostrado una buena evolución. Los defensores que serán bajas son Álvaro Angulo por una cirugía de rodilla con reparación ligamentaria y se espera que regrese en el próximo semestre. Sergio Mosquera tiene una lesión muscular recto anterior. Regresará a entrenamientos según mejore su recuperación.