'Habemus' jornada de clásicos en la Liga Betplay: agéndese desde ya

Nacional-Medellín en el Atanasio, Deportivo Cali-América en Palmaseca y Santa Fe-Millonarios en El Campín serán los platos fuertes en la jornada 10 de la Liga Betplay I-2023, en la que aparecen como gran novedad los duelos entre Tolima-Huila y Boyacá Chicó-Equidad.



Dimayor entregó este martes los horarios para la fecha que se disputará entre el viernes 24 de marzo y el martes 28. La jornada tendrá atractivos partidos el fin de semana, pues además de los grandes duelos en Medellín, Cali y Bogotá, tendrá clásico costeño y el partidazo del 'Eje Cafetero'.

Así se jugará la fecha 10 de Liga Betplay I-2023



Viernes, 24 de marzo

​

Águilas Doradas vs. Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+



Sábado, 25 de marzo



Once Caldas DAF vs. Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+



Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+



Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



Deportes Tolima vs. Atlético Huila

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN/WIN+



Domingo, 26 de marzo



Unión Magdalena vs. Junior FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN+



Deportivo Cali vs. América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Lunes, 27 de marzo



Jaguares FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+



Martes, 28 de marzo



Boyacá Chicó vs. La Equidad

Hora: 7:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+