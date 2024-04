‘No competimos el juego desde el inicio’: Hernando ‘Cocho’ Patiño

Deportivo Cali no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay 2024-I. El cuadro azucarero no ha podido sumar de a tres en los últimos juegos, cuestión que lo complica tanto en el descenso como en la tabla de posiciones.



Tras la derrota ante Águilas Doradas, el técnico a cargo, Hernando Patiño dejó sus sensaciones del juego y además hizo un llamado de atención al plantel diciendo que pondrá a jugadores con rebeldía de ahora en adelante.

“Uno trata de buscar respuestas. El partido pasado la zona defensiva fue muy buena, pero hoy fue todo lo contrario. No competimos el juego desde el minuto 1, esto es de estar concentrados. Fuimos inocentes y nos convierten rápido. Después, quedamos inmóviles en esos balones detenidos donde nos marcan. Quedan cinco partidos y todavía hay posibilidades”, comentó de inicio en rueda de prensa.



“Teníamos un plan que trabajamos y apuntándole a estar sólidos y de ahí llevar a Águilas a su zona baja. Nos sorprenden y el equipo tiene buena reacción. Después dominamos antes del segundo gol de ellos que fue producto de una desconcentración. Estos errores cuestan partidos. El grupo pierde confianza con este tipo de acciones, pese a que antes se habían corregido”, agregó.



Ante la pregunta de las razones del bajón de nivel del Cali, Patiño contestó: “Futbolísticamente hemos tenido momentos buenos, hoy no tantos, fueron entre cinco y diez minutos. Nos sentimos confundidos. Queremos estabilizarnos, lograr ese equipo que jugó en Bogotá. Buscaremos ahora soluciones, poner a la gente adecuada, que compita al máximo nivel”.



Por su parte, puntualizó en el partido con Bucaramanga y lo señaló como un juego clave: “El duelo con Bucaramanga será clave, trataremos de jugar, de tener la tranquilidad y poner los hombres que mejor pueden competir, se necesita gente con carácter y rebeldía. Hay que revertir esa situación allá”.



Finalmente, el ‘Cocho’ mencionó cómo se levantará al equipo tras la derrota: “Se ha tenido un partido regular, pero no puedo acabar los jugadores y quitarles confianza. Hay que estar tranquilos, transmitiendo el mensaje ideal y hay que salir a competir. Quedan cinco partidos y trataremos que el grupo siga sólido”.