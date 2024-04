Farías tras la goleada de América: ‘Fue un partido lleno de certezas’

América de Cali se llevó un gran resultado ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot y se metió dentro de los ocho mejores, una situación para nada esperada hace unos meses.



El conjunto escarlata tuvo un gran rendimiento en todas las zonas del campo y se quedó con una victoria que lo pone en carrera por la clasificación y hunde al conjunto antioqueño.



Pues bien, finalizado el juego, César Farías dejó sus conclusiones de la gran victoria y resaltó el carácter para sacar adelante el resultado y aseguró que aunque es buen partido, no será el duelo clave para la clasificación.

“Hoy le ganamos a un rival dificilísimo al que pocas veces van a ver perder así. A nosotros nos salieron bien las cosas. No sé si es el partido clave, pero es un gran partido, de esos que uno tiene que disfrutar y llena de certezas en las formas de lo que estás haciendo”, comentó de inicio.



“A veces un buen funcionamiento no lo es todo, pero ganarle a un grupo de amigos sí es bien difícil. Lo que hemos vivido en el camerino y lo que hemos podido ir viendo a través de estos últimos 12 puntos jugados, sacando 10 ante la adversidad en múltiples aspectos (lesiones, virosis, tarjetas, la no aceptación que es normal cuando no hay resultados), nos ha ido estrechando más, juntándonos espalda con espalda y entendiendo que esa es la vida”, agregó.



Por su parte, resaltó el carácter del equipo para remontar el resultado: “Los muchachos tuvieron carácter y ese fuego sagrado que, a pesar de recibir un gol tempranero, pudieron ir al frente y por primera vez trabajar el partido con la seguridad de un resultado. Cuando nos habían golpeado de esta manera, nos golpeaba duro. Hoy fue un partido de reflexión para todos. Ver qué podemos aportar para consolidar el camino tan difícil que nos viene y meternos en los 8”.



Finalmente, se refirió a las decisiones que ha tomado para esta mejoría: “Cuando el camino el duro es cuando uno debe estar más fuerte. Esta semana hubo una misa en la sede y el padre decía ‘no te rindas ante los insultos’. Yo lo tomo con otra cosa. No puedo cambiar mi convicción de lo que da el análisis para tomar decisiones por la presión o porque el de afuera lo ve diferente. Nosotros adentro tenemos información. Son circunstancias clave”.