Lo bueno, malo y feo que dejó la fecha 14 de la Liga Betplay 2024-I

La Liga Betplay 2024-I completó otra fecha en su calendario y ya se empiezan a perfilar los equipos clasificados y también los que pelearán por los últimos cupos entre ellos los clubes más grandes del país.



Deportes Tolima y Bucaramanga ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares. América, Millonarios y Nacional se metieron en la contienda por la clasificación y dos equipos despidieron a sus respectivos entrenadores.



De igual manera, otros clubes mostraron falencias y vieron disminuidas sus posibilidades de clasificar entre los mejores.

Lo bueno



Los grandes resurgen: América, Nacional y Millonarios están en posiciones impensadas hace un par de encuentros. El cuadro escarlata goleó a un débil Medellín, el verdolaga venció a Envigado y el albiazul soportó el embalaje de Fortaleza para quedarse con tres puntos vitales. América marcha octavo, Millonarios noveno y Nacional, décimo.



Bucaramanga va a paso firme: El conjunto leopardo no hay quien lo detenga. En la fecha 14 se midió a Deportivo Pereira y aunque en el primer tiempo encuentro dejó dudas, en el segundo pudo remontarse y llevarse un complicado juego de dos equipos revelación en esta campaña. El equipo de Rafael Dudamel acumula 14 fechas sin perder.



Tolima y Santa Fe no fallaron: El puntero del campeonato superó a Alianza FC en casa y se postula como el favorito a quedarse con la fase regular mientras que el cardenal se recuperó en casa tras la derrota en el clásico capitalino y goleó a Patriotas para mantenerse en el Top 4 de Liga.



Lo malo



Cali no la pasa nada bien: Las complicaciones en el descenso ahora pasaron a la tabla de posiciones de la Liga. El cuadro azucarero sumó su sexto encuentro sin ver el triunfo y peligra tanto su puesto en la primera división como su clasificación a los cuadrangulares, esto tras la dura caída ante Águilas Doradas en un vacío Palmaseca.



Alianza se hunde: A pocos días de su debut en Copa Sudamericana, el equipo de Valledupar no saca buenos resultados en Liga y esto provocó la salida de César Torres de la dirección técnica. El club perdió con Tolima y ahora debe remar contracorriente para rescatar el semestre y apostarlo todo en la competencia internacional.



Jaguares y Patriotas se complican en el descenso: Felinos y lanceros cayeron con Boyacá Chicó y Santa Fe, respectivamente y se complican en el promedio donde tienen un 0.79 y 1.02 en el descenso.



Lo feo



Enfrentamientos entre hinchada de Santa Fe: Previo al juego contra Patriotas varias barras del equipo cardenal se vieron involucrados en un enfrentamiento a las cercanías de El Campín que manchó un poco la goleada de su equipo.



El feo choque de James Aguirre: Durante el juego entre Once Caldas y Pasto, el arquero del Blanco Blanco sufrió un duro golpe con Brayan Carabalí en el primer tiempo que lo dejó desorientado tanto que no sabía el resultado del encuentro. Aguirre quiso continuar, pero el cuerpo médico decidió sacarlo al inicio del segundo tiempo.



La expulsión de Jermein Peña: En el juego entre Junior y La Equidad, el zaguero fue expulsado por darle un golpe en la cabeza a un rival. Ya fuera del campo, el defensor discutió duramente con el cuarto árbitro y se fue en el vestuario. Una actitud reprochable que fue criticada hasta por el propio Carlos Bacca.