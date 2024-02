Nuevo refuerzo de Junior arribó a Barranquilla: ‘Me sedujo la opción’

Después de un largo viaje, el argentino Nicolas Zalazar arribó a Barranquilla para cerrar su contratación con Junior de Barranquilla quien tuvo que acudir al mercado para reemplazar a Rafa Pérez quien sufrió una dura lesión.



El defensor, que llega como agente libre, arribó a la capital del Atlántico con su agente y allí varios medios lo abordaron para preguntarle sobre su arribo al equipo ‘Tiburón’.



“Estoy muy contento por la oportunidad y espero hacer lo mejor en Junior. Todo se dio con un llamado a mi agente. Me sedujo la opción de venir a Junior y estaba todo decidido para venir”, mencionó el argentino en diálogo con El Heraldo.

Y agregó: “Vengo a aportar al objetivo grupal que hay. Si me dan la oportunidad haré lo mejor, siempre poniendo a Junior por encima de todo. Jugar la Libertadores sería lindo. Es algo que motiva a todo jugador. Se buscará dejar lo más alto posible a Junior”.



Por su parte, Zalazar habló de cómo se dieron las negociaciones y aseguró que todo se dio muy rápido.



“Todo se vino hablando hace poco. En cuestión de dos o tres días se pudieron dar las cosas. Así se dio todo. Me desvinculé de Defensa y Justicia y cuando me llegó esta oportunidad decidí venir porque me interesaba. Terminó mi préstamo en Ñublense de Chile y volví a Defensa y Justicia. Llegamos a un acuerdo para la desvinculación, estaba esperando una oportunidad y llegó esta”, dijo.



Además, habló un poco de su posición y mencionó que también puede jugar de lateral: “Siempre me ha tocado jugar como primer marcador central, pero no tengo ningún problema en jugar por izquierda. He jugado algún que otro partido de lateral. Pero realmente casi siempre lo hago de defensa central. Ya después miraremos lo que necesita el profesor y siempre intentaré hacer todo lo mejor para el equipo.



Finalmente, Zalazar explicó que pese a que no juega desde diciembre ha venido entrenándose de forma personalizada para no perder ritmo: “Mi último juego para finales de diciembre. Como estaba de agente libre venía entrenando con el preparador físico estos días y ahora puliré lo que me pida el profesor para llegar lo mejor posible a la competencia para cuando él me necesite”.