César Farías se cruzó con periodista: hay tensión en América de Cali

América de Cali es uno de los equipos grandes del fútbol colombiano que pasan por una crisis de resultados en la Liga BetPlay I-2024. El equipo escarlata suma 9 puntos en 9 jornadas, con un balance de 2 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.



El señalado es el técnico César Farías, pues no ha podido consolidar una idea desde que asumió como entrenador escarlata. Así, la prensa caleña cuestiona sus métodos, critica su rendimiento y hasta especula con un posible reemplazo en caso de una salida prematura.



Es tanta la tensión en el ambiente del América, que este jueves hubo un cruce entre Farías y el periodista David González (JM Deportes), luego de que el reportero cuestionara la posición en la que juega Jáder Quiñones.



Cuando empezaba la pregunta, Farías llamó a Quiñones, quien estaba cerca, para que le ayudara a responder, en una actitud que le pareció desafiante a la prensa local.



“En temporadas pasadas vimos al jugador en su posición habitual, como extremo izquierdo…”, dijo el periodista, que fue interrumpido por Farías para responder, apoyado en Jáder Quiñones: “No mal informemos”, comentó el DT.



“¿Usted ha jugado de extremo izquierdo o de interior?”, le preguntó Farías a su dirigido, quien respondió que jugaba de interior y no de extremo, como aseguraba el periodista.



“Le estamos diciendo una cosa a la gente que no es verdad (…) Me parece un irrespeto que cada vez que venga (a preguntar), yo tengo que responderle algo que ni siquiera jugó el partido pasado… Si lo tengo que aclarar en cada rueda de prensa, me parece que también me faltan el respeto a mí”, respondió, algo molesto, Farías.



¿SE PICÓ FARIAS?🤔

El Dt. escarlata se incomodó con un cuestionamiento hecho en la rueda de prensa el día de hoy.



🗣️ "Si tengo que aclarar estas cosas cada rueda de prensa, me faltan al respeto a mi"



César Farias explicó el modo en como juega J. Quiñones en la zona medular.

Otro periodista mostró su molestia por otra respuesta que tuvo Farías con un colega. Lo cierto es que América deberá sacar un buen resultado este sábado 2 de marzo, en su visita al Deportivo Pereira en la fecha 10 de la Liga I.